Густой туман нарушил движение транспорта в Нью-Дели

Столицу Индии Нью-Дели во вторник окутал густой туман, в некоторых районах видимость снизилась до 50 метров, что повлияло на движение транспорта, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным индийского информационного агентства ANI, движение на дорогах было окутано туманом, и по меньшей мере 30 рейсов, которые должны были приземлиться или вылететь из аэропорта Дели, были задержаны.

ANI также сообщает, что по меньшей мере 14 поездов, курсирующих по маршрутам на севере Индии, пострадали аналогичным образом.

"Хотя посадки и взлеты в аэропорту Дели продолжаются, это может повлиять на рейсы, не соответствующие требованиям CAT III (навигационная система CAT III позволяет пилотам безопасно приземлиться в условиях плохой видимости - ред.)", - заявил представитель аэропорта на X.

Такие авиакомпании, как индийская SpiceJet, также предупредили пассажиров, что это может повлиять на вылеты и прилеты из Нью-Дели.

Департамент погоды Индии заявил, что "очень густой туман", возникающий при температуре около 9°C, в некоторых частях города может задержаться до среды.

Там добавили, что "густой туман" может оказать влияние на здоровье 20 миллионов жителей города, поскольку он содержит твердые частицы и другие загрязняющие вещества.

Индекс качества воздуха в Нью-Дели во вторник утром составил 376, что было оценено Центральным советом по контролю за загрязнением как "очень плохое". Он считает уровни от 0 до 50 "хорошими".

В других частях северной Индии, в том числе в штатах Пенджаб и Уттар-Прадеш, во вторник утром наблюдались аналогичные погодные условия: в большинстве мест температура колебалась от 6 до 10°C, сообщили в департаменте погоды.

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