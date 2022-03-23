Группа MOZGI убрала букву Z с логотипа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинская группа MOZGI из-за войны россии против Украины видоизменила название. Музыканты убрали букву Z. Именно ее используют российские оккупанты для обозначения своей техники. Об этом заявила одна из основательниц продюсерского центра MOZGI Entertainment Ирина Горовая, передает УНН.
Детали
Музыканты откорректировали логотип коллектива. Теперь название будет писаться так: MOЗGI.
"Мы осуждаем бесчеловечные преступления, которые россия совершает в отношении украинского народа. Мы солидарны с украинской армией, воинами и всеми жертвами этой кровавой войны со стороны рф. Поэтому мы убираем со своего логотипа букву " Z "- символ врага и зла", - написала Горовая.
Напомним
Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ убрала букву Z с логотипа.