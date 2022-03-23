Группа MOZGI убрала букву Z с логотипа

Детали

Музыканты откорректировали логотип коллектива. Теперь название будет писаться так: MOЗGI.

"Мы осуждаем бесчеловечные преступления, которые россия совершает в отношении украинского народа. Мы солидарны с украинской армией, воинами и всеми жертвами этой кровавой войны со стороны рф. Поэтому мы убираем со своего логотипа букву " Z "- символ врага и зла", - написала Горовая.

Напомним

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ убрала букву Z с логотипа.