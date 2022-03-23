Гурт MOZGI прибрав літеру Z з логотипу

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Музиканти відкорегували логотип колективу. Тепер назва писатиметься так: MOЗGI.

"Ми засуджуємо нелюдські злочини, котрі росія вчиняє стосовно українського народу. Ми солідарні з українською армією, воїнами й всіма жертвами цієї кривавої війни з боку рф. Тому ми прибираємо зі свого логотипу літеру "Z" – символ ворога та зла", - написала Горова.

Нагадаємо

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прибрав літеру Z з логотипу.