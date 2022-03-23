Гурт MOZGI прибрав літеру Z з логотипу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Український гурт MOZGI через війну росії проти України видозмінив назву. Музиканти прибрали літеру Z. Саме її використовують російські окупанти для позначення своєї техніки. Про це заявила одна із засновниць продюсерського центру MOZGI Entertainment Ірина Горова, передає УНН.
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Музиканти відкорегували логотип колективу. Тепер назва писатиметься так: MOЗGI.
"Ми засуджуємо нелюдські злочини, котрі росія вчиняє стосовно українського народу. Ми солідарні з українською армією, воїнами й всіма жертвами цієї кривавої війни з боку рф. Тому ми прибираємо зі свого логотипу літеру "Z" – символ ворога та зла", - написала Горова.
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