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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 16:37  •  1911 просмотра

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Маттиас Рюль из Германии побывал во всех 145 ресторанах с тремя звездами "Michelin" в 20 странах. На свое гастрономическое путешествие он потратил около 200 000 евро на еду и транспорт.

Житель ФРГ, Маттиас Рюль, посетил все 145 трехзвездочных ресторанов мира: в своем рассказе BILD, он отметил, что выбирался в ресторан такого уровня при любой возможности, во время поездок за границу, передает УНН.

Детали

Всего в мире 145 ресторанов с тремя звёздами "Мишлен". Гражданин Германии Маттиас Руль посетил их все. Идея пришла ему в голову во время эпидемии Ковид.

Во время Короны ко мне пришла идея: почему бы не посетить все трехзвездочные рестораны мира?

- подумал 50-летний мужчина.

Маттиас Руль - инженер-программист. Относительно недавно он продал свой стартап. Таким образом, после многих лет напряженной работы, он смог планировать свое хобби, имея больше времени.

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К моменту возникновения этой идеи, Руль отметился в 60-70 трехзвездочных ресторанах. Поэтому сосредоточил свои путешествия исключительно на остальных заведениях с тремя звёздами "Мишлен".

На сегодня он уже побывал во всех 145 лучших ресторанах мира, в 20 странах.

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Сколько денег потратил на свое хобби Маттиас Руль?

"Я оцениваю около 100 000 евро на еду и еще 100 000 евро на транспортные расходы", - говорит немец.

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Руль съел самое дорогое меню в ресторане "Ультрафиолет" в Шанхае.

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По его словами, в этом заведении пришлось выложить сумму, эквивалентную 1400 евро.

"Посещение трехзвездочного отеля обычно стоит от 250 до 500 евро на человека", - резюмирует гурман.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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