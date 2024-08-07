Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро
Киев • УНН
Маттиас Рюль из Германии побывал во всех 145 ресторанах с тремя звездами "Michelin" в 20 странах. На свое гастрономическое путешествие он потратил около 200 000 евро на еду и транспорт.
Житель ФРГ, Маттиас Рюль, посетил все 145 трехзвездочных ресторанов мира: в своем рассказе BILD, он отметил, что выбирался в ресторан такого уровня при любой возможности, во время поездок за границу, передает УНН.
Детали
Всего в мире 145 ресторанов с тремя звёздами "Мишлен". Гражданин Германии Маттиас Руль посетил их все. Идея пришла ему в голову во время эпидемии Ковид.
Во время Короны ко мне пришла идея: почему бы не посетить все трехзвездочные рестораны мира?
Маттиас Руль - инженер-программист. Относительно недавно он продал свой стартап. Таким образом, после многих лет напряженной работы, он смог планировать свое хобби, имея больше времени.
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К моменту возникновения этой идеи, Руль отметился в 60-70 трехзвездочных ресторанах. Поэтому сосредоточил свои путешествия исключительно на остальных заведениях с тремя звёздами "Мишлен".
На сегодня он уже побывал во всех 145 лучших ресторанах мира, в 20 странах.
Сколько денег потратил на свое хобби Маттиас Руль?
"Я оцениваю около 100 000 евро на еду и еще 100 000 евро на транспортные расходы", - говорит немец.
Руль съел самое дорогое меню в ресторане "Ультрафиолет" в Шанхае.
По его словами, в этом заведении пришлось выложить сумму, эквивалентную 1400 евро.
"Посещение трехзвездочного отеля обычно стоит от 250 до 500 евро на человека", - резюмирует гурман.
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