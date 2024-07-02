Реабилитация и реадаптация в социуме - сложный путь, который проходят ветераны российско-украинской войны, возвращаясь к гражданской жизни. Важную роль в восстановлении играет работа, отношение окружения и специальные адаптивные программы. Ветеран Юрий Грицай воевал еще с 2014, весной 2022 участвовал в боях за Луганщину, во время которых получил несколько тяжелых контузий. После длительной реабилитации Юрий почувствовал желание вернуться к работе, адаптироваться к новому месту ему помогла программа поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч". О том, как работа стала дополнительной мотивацией, что помогло выровнять психологическое состояние и преодолеть трудности на новом месте, а также о планах на будущее Юрий Грицай рассказал "Украинской правде", передает УНН.

Детали

Карьерный путь повара Юрий начал в далеких 2000 годах.

"В 2000 годах у меня была мечта заработать денег и попасть за границу. Я поехал во Францию, отслужил контракт во французском иностранном легионе, увидел мир, заработал денег и начал осваивать профессию повара. Но когда начался Майдан - я вернулся в Украину. 1 марта 2014 года я пошел добровольцем для защиты Украины", - вспоминает он.

Полномасштабное вторжение мужчина застал во французском городе Бордо.

"Там я повышал свою квалификацию. 24 февраля в 6 утра мне позвонила жена. Она плакала и рассказывала, что в Днепре взрывы, что аэропорт "бомбят". 25 февраля я уже был в Днепре и пошел добровольцем в батальон "Днепр-1". Я помню, что когда я пересекал границу - работник Госпогранслужбы расплакался - один парень в автобусе на въезд в Украину", - говорит Юрий.

В боях за Луганщину мужчина получил тяжелые ранения и контузии.

"16 апреля меня эвакуировали, потому что я уже не был бойцом во всех смыслах этого слова. На войне у меня в кармане всегда лежало три вещи: мобильный телефон, военный билет и письмо от жены, которое она мне написала, когда я ехал воевать. И когда меня эвакуировали с ранениями, я достал телефон и увидел, что там остается всего 5% заряда. В госпитале в Лисичанске я позвонил жене и сообщил, что я жив, но письмо так и не прочитал - оно износилось. Жена утешила, что напишет мне сколько угодно писем, ведь главное, что я жив", - вспоминает Юрий.

Врачи оказывали бойцу помощь сначала в Днепре, а затем в Киеве. Реабилитацию Юрий проходил в Александровской больнице в столице. Со временем мужчина вернулся к гражданской жизни и стал на долгий путь реабилитации. Поддержала в этом процессе программа реинтеграции и реадаптации ветеранов "МХП Поруч".

"Я работал в разных странах мира - страны Балтии, Скандинавия, Саудовская Аравия, Франция. Свой кулинарный путь начинал во Франции, а закончу в компании МХП. Все хотят туда, за границу, а я оттуда пришел сюда. Пришел к стабильности. Я хочу быть здесь. Я плачу налоги, поддерживаю экономику, нахожусь на родной земле. Я хочу быть здесь. Компания дает мне официальную конкурентоспособную заработную плату, я занимаюсь любимым делом", - говорит мужчина.

Юрий работает в Кулинарном центре МХП с осени 2023 года. В рамках программы "МХП Поруч" ветерану оказывают поддержку в лечении и реабилитации, а также осуществляют психологическое сопровождение. После победы Юрий мечтает приобрести дом и заниматься разведением перепелов. Планирует дописать мотивирующую книгу.

"Сейчас я живу в моменте и радуюсь каждой минуте. Да, больно и страшно, когда летят ракеты на гражданские города, но надо жить, здесь и сейчас", - добавляет он.

"МХП Поруч"- программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют производственные мощности международной компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП. Программа поддерживает защитников и их семьи во время службы и после возвращения с войны: - гуманитарная помощь военным частям,

- медобследование, лечение и реабилитация,

- юридическая и психологическая поддержка,

- социальная реинтеграция,

- профессиональная адаптация,

- бесплатная горячая линия, которая доступна 24/7.

Системно работает Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы которого ежедневно обеспечивают индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку защитникам и их семьям.