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Шлях від Парижу до передової: історія українського кухаря, який пішов боронити країну з перших дній війни

Київ • УНН

 • 22270 перегляди

Ветеран Юрій Грицай, який воював у російсько-українській та отримав важке поранення, знайшов реабілітацію та реінтеграцію до цивільного життя завдяки роботі та підтримці програми "МХП Поруч" для ветеранів.

Шлях від Парижу до передової: історія українського кухаря, який пішов боронити країну з перших дній війни

Реабілітація та реадаптація в соціумі – складний шлях, який проходять ветерани російсько-української війни, повертаючись до цивільного життя. Важливу роль у відновленні відіграє робота, ставлення оточення та спеціальні адаптивні програми. Ветеран Юрій Грицай воював ще з 2014, навесні 2022 брав участь у боях за Луганщину, під час яких отримав кілька важких контузій. Після тривалої реабілітації Юрій відчув бажання повернутися до роботи, адаптуватися до нового місця йому допомогла програма підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". Про те, як робота стала додатковою мотивацією, що допомогло вирівняти психологічний стан та подолати труднощі на новому місці, а також про плани на майбутнє Юрій Грицай розповів "Українській правді", передає УНН.

Деталі

Кар’єрний шлях кухаря Юрій розпочав у далеких 2000 роках.

"В 2000 роках в мене була мрія заробити грошей і потрапити за кордон. Я поїхав до Франції, відслужив контракт у французькому іноземному легіоні, побачив світ, заробив грошей і почав освоювати професію кухаря. Але коли почався Майдан – я повернувся в Україну. 1 березня 2014 року я пішов добровольцем для захисту України", - згадує він.

Повномасштабне вторгнення чоловік застав у французькому місті Бордо.

"Там я підвищував свою кваліфікацію. 24 лютого о 6 ранку мені зателефонувала дружина. Вона плакала і розповідала, що у Дніпрі вибухи, що аеропорт "бомблять". 25 лютого я вже був у Дніпрі і пішов добровольцем у батальйон "Дніпро-1". Я пам’ятаю, що коли я перетинав кордон – працівник Держприкордонслужби розплакався – один хлопець в автобусі на в’їзд в Україну", - каже Юрій.

У боях за Луганщину чоловік отримав важкі поранення та контузії.

"16 квітня мене евакуювали, бо я вже не був бійцем в усіх сенсах цього слова. На війні у мене в кармані завжди лежало три речі: мобільний телефон, військовий квиток і лист від дружини, який вона мені написала, коли я їхав воювати. І коли мене евакуювали з пораненнями, я дістав телефон і побачив, що там лишається всього 5% заряду. В шпиталі в Лисичанську я зателефонував дружині і повідомив, що я живий, але лист так і не прочитав – він зносився. Дружина втішила, що напише мені скільки завгодно листів, адже головне, що я живий", - згадує Юрій.

Лікарі надавали бійцю допомогу спершу в Дніпрі, а згодом в Києві. Реабілітацію Юрій проходив в Олександрівській лікарні у столиці. З часом чоловік повернувся до цивільного життя й став на довгий шлях реабілітації. Підтримала в цьому процесі програма реінтеграції та реадаптації ветеранів "МХП Поруч".

"Я працював в різних країнах світу – країни Балтії, Скандинавія, Саудівська Аравія, Франція. Свій кулінарний шлях починав у Франції, а закінчу в компанії МХП. Всі хочуть туди, за кордон, а я звідти прийшов сюди. Прийшов до стабільності. Я хочу бути тут. Я плачу податки, підтримую економіку, знаходжуся на рідній землі. Я хочу бути тут. Компанія дає мені офіційну конкурентоспроможну заробітну плату, я займаюся улюбленою справою", - каже чоловік.

Юрій працює в Кулінарному центрі МХП з осені 2023. В межах програми "МХП Поруч" ветерану надають підтримку у лікуванні та реабілітації, а також здійснюють психологічний супровід. Після перемоги Юрій мріє придбати будинок і займатися розведенням перепілок. Планує дописати мотивуючу книгу.

"Наразі я живу в моменті і радію кожній хвилині. Так, боляче і страшно, коли летять ракети на цивільні міста, але треба жити, тут і зараз", - додає він.

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з війни. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні виробничі потужності міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП. Програма підтримує захисників та їхні родини під час служби та після повернення з війни:

- гуманітарна допомога військовим частинам,

- медобстеження, лікування і реабілітація,

- юридична та психологічна підтримка,

- соціальна реінтеграція,

- професійна адаптація,

- безкоштовна гаряча лінія, яка доступна 24/7.

Системно працює Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, координатори якого щодня забезпечують індивідуальний супровід та комплексну підтримку захисникам та їхнім родинам.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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