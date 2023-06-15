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ГУР: военное руководство рф доукомплектует так называемый "добровольческий корпус" зеками

Киев • УНН

 • 691503 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Так называемый "добровольческий корпус" войск рф будет доукомплектован "спецконтингентом" штурмовой роты "z". Для этого российское руководство создало спецкомиссию, которая отберет и под усиленной охраной подготовит 2 тысячи осужденных, чтобы позже перебросить их в зону боевых действий, сообщает ГУР МО Украины, передает УНН.

ГУР: военное руководство рф доукомплектует так называемый "добровольческий корпус" зеками

Детали

По приказу Путина № ПРС-563, штурмовые роты “z” были сформированы из осужденных лиц для ведения наступательных действий и городских боев во время войны против Украины. На практике оккупационные подразделения, укомплектованные так называемым «спецконтингентом», показали крайне низкую боеспособность. Среди зэков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство - в том числе и из-за катастрофических потерь, отмечает разведка.

Для перегруппировки и доукомплектации так называемого «добровольческого корпуса» осужденными лицами военное руководство россии создало спецкомиссию, которую возглавил заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине генерал-майор польгуев.

Цитата

"Комиссии издан приказ отобрать около 2 тысяч человек из числа «спецконтингента», провести с ними обучение на полигонах, расположенных на временно оккупированных украинских территориях, и перебросить в зону боевых действий. Для членов спецкомиссии польгуева на оккупированных территориях Украины предусмотрена усиленная охрана, а за дисциплиной среди зэков-добровольцев будут следить группы военной полиции рф", - сообщило Главное управление разведки.

Дополнение

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ни одна из сторон не обнародует свои потери, что является информационным правилом во время войны. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 217 910 человек, 3955 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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