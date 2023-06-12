Втрати ворога ростуть: щоденно до госпіталю ростовської області прибуває понад 50 важкопоранених окупантів

Цитата

“Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат.

Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту персіанівка ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.