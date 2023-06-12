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Втрати ворога ростуть: щоденно до госпіталю ростовської області прибуває понад 50 важкопоранених окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. За останній тиждень ворог зазнав значних втрат на Бахмутському напрямку. Кількість солдатів рф, які у важкому стані потрапляють у госпіталі, невпинно росте. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Втрати ворога ростуть: щоденно до госпіталю ростовської області прибуває понад 50 важкопоранених окупантів

Цитата 

“Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. 

Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту персіанівка ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених”, - йдеться у повідомленні. 

Доповнення 

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

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