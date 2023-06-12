Втрати ворога ростуть: щоденно до госпіталю ростовської області прибуває понад 50 важкопоранених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. За останній тиждень ворог зазнав значних втрат на Бахмутському напрямку. Кількість солдатів рф, які у важкому стані потрапляють у госпіталі, невпинно росте. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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“Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат.
Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту персіанівка ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.