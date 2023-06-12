Потери врага растут: ежедневно в госпиталь ростовской области прибывает более 50 тяжелораненых оккупантов

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“В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики несут значительные потери.

Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта персиановка ростовской области, ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен, и, из-за нехватки достаточного количества медперсонала, имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых”, - говорится в сообщении.

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Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки состоялось 25 боевых столкновений.