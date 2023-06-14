Втрати України під час повномасштабного вторгнення неспівмірно менші, ніж у ворога - Маляр

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"Загалом протягом всієї війни, і в тому числі протягом уже повномасштабного вторгнення, у нас в рази менші втрати... За минулий тиждень у нас, фактично, два оперативно-стратегічних угрупування військ, де здійснювався наступ - це "Хортиця" і "Таврія".

По "Хортиці" співвідношення у ворога загиблих у 8,73 більше, ніж у нас. Якщо говорити про "Таврію", там загиблих у ворога у 5,3 більше, ніж у нас", - повідомила Маляр.

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За її словами, те, що жодна зі сторін не оприлюднює свої втрати, є інформаційним правилом під час війни. Заступниця підкреслила, що на це є декілька причин, одна з яких - ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани.

"Для військових ці цифри мають величезне значення для методики, прогнозування і формування подальших дій", - пояснила вона.

Маляр зауважила, що наразі ворогу важливо нагнітати ситуацію, поширюючи таку інформацію, щоб деморалізувати українське суспільство та військових, "дуже боляче" вразити по мобілізації та, навпаки, підняти дух і настрій російському війську.

"Тобто, коли ворог починає нагнітати, сіяти паніку щодо того, що дуже багато гине, безумовно, під час війни гинуть люди, знищується техніка. Всі сторони мають втрати. Але наші втрати неспівмірно менші, ніж у ворога", - підсумувала вона.

Нагадаємо

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що російські пропагандисти посилено відпрацьовують тему нібито "колосальних втрат" української техніки, зокрема, західних зразків.