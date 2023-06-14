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Потери Украины во время полномасштабного вторжения несоизмеримо меньше, чем у врага - Маляр

Киев • УНН

 • 1003742 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Потери Украины во время полномасштабного вторжения несоизмеримо меньше по сравнению с российскими. В частности, за прошедшую неделю на участке "Хортица" оккупанты потеряли почти в 9 раз больше бойцов погибшими, чем бойцы ВСУ, рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент УНН.

Потери Украины во время полномасштабного вторжения несоизмеримо меньше, чем у врага - Маляр

Цитата

"В целом на протяжении всей войны, и в том числе на протяжении уже полномасштабного вторжения, у нас в разы меньшие потери... За прошедшую неделю у нас, фактически, две оперативно-стратегические группировки войск, где осуществлялось наступление - это "Хортица" и "Таврия".

По "Хортице" соотношение у врага погибших в 8,73 больше, чем у нас. Если говорить о "Таврии", там погибших у врага в 5,3 больше, чем у нас", - сообщила Маляр.

Детали

По ее словам, то, что ни одна из сторон не обнародует свои потери, является информационным правилом во время войны. Заместитель подчеркнула, что на это есть несколько причин, одна из которых - враг по этим показателям может ориентироваться о следующих планах.

"Для военных эти цифры имеют огромное значение для методики, прогнозирования и формирования дальнейших действий", - объяснила она.

Маляр отметила, что сейчас врагу важно нагнетать ситуацию, распространяя такую информацию, чтобы деморализовать украинское общество и военных, "очень больно" поразить по мобилизации и, наоборот, поднять дух и настроение российской армии.

"То есть, когда враг начинает нагнетать, сеять панику относительно того, что очень много гибнет, безусловно, во время войны гибнут люди, уничтожается техника. Все стороны имеют потери. Но наши потери несоизмеримо меньше, чем у врага", - подытожила она.

Напомним

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российские пропагандисты усиленно отрабатывают тему якобы "колоссальных потерь" украинской техники, в частности, западных образцов.

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