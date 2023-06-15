ГУР: військове керівництво рф доукомплектує так званий "добровольчий корпус" зеками
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Так званий "добровольчий корпус" військ рф буде доукомплектовано «спецконтингентом» штурмової роти “z”. Для цього російське керівництво утворило спецкомісію, яка відбере та під посиленою охороною підготує 2 тисячі засуджених, щоб пізніше перекинути їх в зону бойових дій, повідомляє ГУР МО України, передає УНН.
Деталі
За наказом путіна № ПРС-563, штурмові роти “z” були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України. На практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим «спецконтингентом», показали вкрай низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати, зазначає розвідка.
Для перегрупування та доукомплектації так званого «добровольчого корпусу» засудженими особами військове керівництво росії утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор польгуєв.
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"Комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа «спецконтингенту», провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій. Для членів спецкомісії польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона, а за дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції рф", - повідомило Головне управління розвідки.
Доповнення
Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, жодна зі сторін не оприлюднює свої втрати, є інформаційним правилом під час війни. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 217 910 осіб, 3955 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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