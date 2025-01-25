ГУР устроило масштабный интернет-сбой в рф: многие россияне остались без связи и интернета
Киев • УНН
ГУР устроило масштабный интернет-сбой на рф и оставило многих россиян без связи и интернета.
Киберспециалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, который задействован в российской агрессии против Украины - компанию «МегаФон». В результате атаки, в течение всего дня пятницы, 24 января, клиенты компании имели проблемы со связью и интернетом, передает УНН со ссылкой на собственные источники.
Детали
Как сообщается, с утра пятницы жители Москвы, санкт-петербурга и многих центральных регионов РФ начали жаловаться на перебои с мобильной связью, интернетом, а также на плохую работу многих мобильных сервисов и приложений. Уже через несколько часов в «роскомнадзоре» подтвердили сбой инфраструктуры компании «МегаФон».
Впоследствии российские медиа сообщили об истинной причине отсутствия связи и интернета - «результативная ковровая DDoS-атака на „МегаФон“. Сама же компания заявила, что их сеть якобы работает «штатно», но возможные проблемы с доступом происходят по независящим от них причинам.
Впрочем, как стало известно из источников в украинской разведке, «успешная „ковровая атака“ нарушила работу не только „Мегафона“, но и операторов связи и интернета „Yota“, „NetByNet“, и лишила временного доступа россиян к интернет-ресурсам и сервисам, таким как Steam, Twitch, Discord, которые активно используются российской армией и вражескими спецслужбами для агрессии против Украины».
Напомним
Ранее УНН писал, что в Татарстане из-за буровых работ повредили магистральный интернет-кабель, что привело к проблемам с сетью в 21 регионе рф. Около 3,8 млн человек столкнулись со снижением скорости интернета с 11 часов.