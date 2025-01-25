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ГУР влаштувало масштабний інтернет-збій у рф: багато росіян залишилися без зв'язку та інтернету  

Київ • УНН

 • 42929 перегляди

ГУР влаштувало масштабний інтернет-збій на рф та залишило багатьох росіян без зв’язку та інтернету.

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у рф мобільних та інтернет-операторів, що задіяний в російській агресії проти України - компанію "МегаФон". Внаслідок атаки, протягом усього дня п’ятниці, 24 січня, клієнти компанії мали проблеми зі зв’язком та інтернетом, передає УНН із посиланням на власні джерела.

Деталі

Як повідомляється, від ранку пʼятниці жителы москви, санкт-петербурга та багатьох центральних регіонів рф почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків. Уже за кілька годин в "роскомнагляді" підтвердили збій інфраструктури компанії "МегаФон". 

Згодом російські медіа повідомили про справжню причину відсутності зв’язку та інтернету - "результативна килимова DDoS-атака на "МегаФон". Сама ж компанія заявила, що їхня мережа нібито працює "штатно", але можливі проблеми з доступом відбуваються по незалежним від них причин. 

Утім, як стало відомо з джерел в українській розвідці, "успішна "килимова атака" порушила роботу не лише "МегаФону", але й операторів звʼязку та інтернету "Yota", "NetByNet", та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та ворожими спецслужбами для агресії проти України".

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що у татарстані через бурові роботи пошкодили магістральний інтернет-кабель, що призвело до проблем з мережею у 21 регіоні рф. Близько 3,8 млн людей зіткнулися зі зниженням швидкості інтернету з 11 години.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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