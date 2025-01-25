ГУР влаштувало масштабний інтернет-збій у рф: багато росіян залишилися без зв'язку та інтернету  

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у рф мобільних та інтернет-операторів, що задіяний в російській агресії проти України - компанію "МегаФон". Внаслідок атаки, протягом усього дня п’ятниці, 24 січня, клієнти компанії мали проблеми зі зв’язком та інтернетом, передає УНН із посиланням на власні джерела.

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Як повідомляється, від ранку пʼятниці жителы москви, санкт-петербурга та багатьох центральних регіонів рф почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків. Уже за кілька годин в "роскомнагляді" підтвердили збій інфраструктури компанії "МегаФон".

Згодом російські медіа повідомили про справжню причину відсутності зв’язку та інтернету - "результативна килимова DDoS-атака на "МегаФон". Сама ж компанія заявила, що їхня мережа нібито працює "штатно", але можливі проблеми з доступом відбуваються по незалежним від них причин.

Утім, як стало відомо з джерел в українській розвідці, "успішна "килимова атака" порушила роботу не лише "МегаФону", але й операторів звʼязку та інтернету "Yota", "NetByNet", та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та ворожими спецслужбами для агресії проти України".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у татарстані через бурові роботи пошкодили магістральний інтернет-кабель, що призвело до проблем з мережею у 21 регіоні рф. Близько 3,8 млн людей зіткнулися зі зниженням швидкості інтернету з 11 години.