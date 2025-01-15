У рф знову масштабно "ліг" інтернет: що стало причиною
Київ • УНН
У Татарстані через бурові роботи пошкодили магістральний інтернет-кабель, що призвело до проблем з мережею у 21 регіоні рф. Близько 3,8 млн людей зіткнулися зі зниженням швидкості інтернету з 11 години.
У 21 регіоні рф "ліг" інтернет, причина - у Татарстані зашкодили магістральний кабель, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
Деталі
Як стало відомо Mash, все зламалося через роботи з буріння.
У 3,8 млн людей різко знизилася швидкість підключення з 11 ранку. Відремонтувати все обіцяють до 21:00.
У рф стався масовий збій у роботі банківських сервісів: що відомо29.11.24, 19:08 • 21130 переглядiв