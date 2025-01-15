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У рф знову масштабно "ліг" інтернет: що стало причиною

Київ • УНН

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У Татарстані через бурові роботи пошкодили магістральний інтернет-кабель, що призвело до проблем з мережею у 21 регіоні рф. Близько 3,8 млн людей зіткнулися зі зниженням швидкості інтернету з 11 години.

У 21 регіоні рф "ліг" інтернет, причина - у Татарстані зашкодили магістральний кабель, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

Деталі

Як стало відомо Mash, все зламалося через роботи з буріння.

У 3,8 млн людей різко знизилася швидкість підключення з 11 ранку. Відремонтувати все обіцяють до 21:00. 

У рф стався масовий збій у роботі банківських сервісів: що відомо29.11.24, 19:08 • 21130 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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