У рф знову масштабно "ліг" інтернет: що стало причиною

У 21 регіоні рф "ліг" інтернет, причина - у Татарстані зашкодили магістральний кабель, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

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Як стало відомо Mash, все зламалося через роботи з буріння.

У 3,8 млн людей різко знизилася швидкість підключення з 11 ранку. Відремонтувати все обіцяють до 21:00.

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