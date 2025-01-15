В рф снова масштабно "лег" интернет: что стало причиной
Киев • УНН
В Татарстане из-за буровых работ повредили магистральный интернет-кабель, что привело к проблемам с сетью в 21 регионе рф. Около 3,8 млн человек столкнулись со снижением скорости интернета с 11 часов.
В 21 регионе рф «лег» интернет, причина - в Татарстане повредили магистральный кабель, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Детали
Как стало известно Mash, все сломалось из-за работ по бурению.
У 3,8 млн человек резко снизилась скорость подключения с 11 утра. Отремонтировать все обещают до 21:00.
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