ГУР Украины разоблачает фейки рф об «украинской подготовке нападений на российских оппозиционеров»

Примитивная попытка организовать "алиби" для продолжения будущих спецопераций - в этом смысл заявлений свр рф о якобы организации нападений на представителей так называемой российской оппозиции. Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Андрея Юсова изданию The Insider, что также обозначено в заметке пресс-службы ГУР МО Украины, передает УНН.

Детали

Заявление службы внешней разведки государства-агрессора России о якобы подготовке Украины к нападениям на представителей так называемой российской оппозиции за рубежом ничто иное, как примитивная попытка организовать себе хоть какое-то алиби для продолжения будущих спецопераций спецслужб рф на территории третьих стран и стран свободного мира. - информирует ГУР Украины со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрей Юсов.

"Ложь спецслужб рф - примитивная попытка создать алиби для продолжения будущих спецопераций за рубежом" - отметил в комментарии The Insider Андрей Юсов.

Напомним,

российский суд заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и еще трех оппозиционеров, обвинив их в руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности и оправдании терроризма.

ГУР подтвердило уничтожение двух радиолокационных комплексов "Валдай" в долгопрудном под москвой. Комплексы были предназначены для обнаружения БПЛА и защиты воздушного пространства столицы рф.

В Берлине состоялся массовый марш российской оппозиции с требованиями остановить войну и устранить Путина. На акцию протеста вышло от 1,5 до 7 тысяч участников, среди которых были и украинцы.