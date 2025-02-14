ГУР Украины разоблачает фейки рф об «украинской подготовке нападений на российских оппозиционеров»

ukenru
Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
13:51 • 26225 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
11:50 • 58974 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
11:31 • 70461 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
11:00 • 83756 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
09:47 • 100468 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 105175 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 106929 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 140091 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 144671 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 142213 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

14 февраля, 04:50 • 123295 просмотра
Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

14 февраля, 06:08 • 95611 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 112373 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

09:08 • 105906 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

11:30 • 90938 просмотра
публикации
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

13:51 • 26176 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

11:30 • 90938 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 112373 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 202455 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 211252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

10:16 • 70757 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

09:08 • 105909 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 120040 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 118257 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

13 февраля, 14:42 • 119850 просмотра
Актуальное
ГУР Украины разоблачает фейки рф об «украинской подготовке нападений на российских оппозиционеров»

ГУР Украины разоблачает фейки рф об «украинской подготовке нападений на российских оппозиционеров»

Киев  •  УНН

 • 6012 просмотра

Read in English

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал заявления российской СВР о подготовке Украиной нападений на оппозиционеров примитивной попыткой создать алиби. РФ пытается оправдать будущие спецоперации на территории третьих стран.

Примитивная попытка организовать "алиби" для продолжения будущих спецопераций - в этом смысл заявлений свр рф о якобы организации нападений на представителей так называемой российской оппозиции. Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Андрея Юсова изданию The Insider, что также обозначено в заметке пресс-службы ГУР МО Украины, передает УНН.

Детали

Заявление службы внешней разведки государства-агрессора России о якобы подготовке Украины к нападениям на представителей так называемой российской оппозиции за рубежом ничто иное, как примитивная попытка организовать себе хоть какое-то алиби для продолжения будущих спецопераций спецслужб рф на территории третьих стран и стран свободного мира. 

- информирует ГУР Украины со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Image

"Ложь спецслужб рф - примитивная попытка создать алиби для продолжения будущих спецопераций за рубежом" - отметил в комментарии The Insider Андрей Юсов.

Напомним,

российский суд заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и еще трех оппозиционеров, обвинив их в руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности и оправдании терроризма.

ГУР подтвердило уничтожение двух радиолокационных комплексов "Валдай" в долгопрудном под москвой. Комплексы были предназначены для обнаружения БПЛА и защиты воздушного пространства столицы рф.

В Берлине состоялся массовый марш российской оппозиции с требованиями остановить войну и устранить Путина. На акцию протеста вышло от 1,5 до 7 тысяч участников, среди которых были и украинцы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
ukrainaУкраина
berlinБерлин

Обратиться по вопросам размещения рекламы