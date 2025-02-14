ГУР Украины разоблачает фейки рф об «украинской подготовке нападений на российских оппозиционеров»
Киев • УНН
Представитель ГУР Андрей Юсов назвал заявления российской СВР о подготовке Украиной нападений на оппозиционеров примитивной попыткой создать алиби. РФ пытается оправдать будущие спецоперации на территории третьих стран.
Примитивная попытка организовать "алиби" для продолжения будущих спецопераций - в этом смысл заявлений свр рф о якобы организации нападений на представителей так называемой российской оппозиции. Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Андрея Юсова изданию The Insider, что также обозначено в заметке пресс-службы ГУР МО Украины, передает УНН.
Детали
Заявление службы внешней разведки государства-агрессора России о якобы подготовке Украины к нападениям на представителей так называемой российской оппозиции за рубежом ничто иное, как примитивная попытка организовать себе хоть какое-то алиби для продолжения будущих спецопераций спецслужб рф на территории третьих стран и стран свободного мира.
"Ложь спецслужб рф - примитивная попытка создать алиби для продолжения будущих спецопераций за рубежом" - отметил в комментарии The Insider Андрей Юсов.
Напомним,
российский суд заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и еще трех оппозиционеров, обвинив их в руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности и оправдании терроризма.
ГУР подтвердило уничтожение двух радиолокационных комплексов "Валдай" в долгопрудном под москвой. Комплексы были предназначены для обнаружения БПЛА и защиты воздушного пространства столицы рф.
В Берлине состоялся массовый марш российской оппозиции с требованиями остановить войну и устранить Путина. На акцию протеста вышло от 1,5 до 7 тысяч участников, среди которых были и украинцы.