ГУР України викриває фейки рф про "українську підготовку нападів на російських опозиціонерів"

Примітивна спроба організувати "алібі" для продовження майбутніх спецоперацій - у цьому сенс заяв свр рф про начебто організацію нападів на представників так званої російської опозиції. Про це йдеться у заяві представника ГУР Андрія Юсова виданню The Insider, що також позначено у дописі пресслужби ГУР МО України, передає УНН.

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Заява служби внєшнєй развєдки держави-агресора росії про начебто підготовку України до нападів на представників так званої російської опозиції за кордоном ніщо інше, як примітивна спроба організувати собі бодай якесь алібі для продовження майбутніх спецоперацій спецслужб рф на території третіх країн та країн вільного світу. - інформує ГУР України із посиланням на представника ГУР МО України Андрій Юсов.

"Брехня спецслужб рф ― примітивна спроба створити алібі для продовження майбутніх спецоперацій за кордоном" - зазначив в коментарі The Insider Андрій Юсов.

Нагадаємо

російський суд заочно заарештував багаторазового чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова і ще трьох опозиціонерів, звинувативши їх у керівництві терористичним співтовариством, фінансуванні терористичної діяльності та виправданні тероризму.

ГУР підтвердило знищення двох радіолокаційних комплексів "Валдай" у долгопрудному під москвою. Комплекси були призначені для виявлення БПЛА та захисту повітряного простору столиці рф.

У Берліні відбувся масовий марш російської опозиції з вимогами зупинити війну та усунути путіна. На акцію протесту вийшло від 1,5 до 7 тисяч учасників, серед яких були й українці.