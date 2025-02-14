ГУР України викриває фейки рф про "українську підготовку нападів на російських опозиціонерів"

ukenru
15 березня, 19:03 • 119592 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179175 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144750 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136671 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116216 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107326 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102763 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139730 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133740 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128004 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 24214 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 25120 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 35376 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 22452 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 22111 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139730 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138744 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272968 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301867 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 3315 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53059 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110839 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133740 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116230 перегляди
Актуальне
ГУР України викриває фейки рф про "українську підготовку нападів на російських опозиціонерів"

ГУР України викриває фейки рф про "українську підготовку нападів на російських опозиціонерів"

Київ • УНН

 • 24217 перегляди

Представник ГУР Андрій Юсов назвав заяви російської СВР про підготовку Україною нападів на опозиціонерів примітивною спробою створити алібі. росія намагається виправдати майбутні спецоперації на території третіх країн.

Примітивна спроба організувати "алібі" для продовження майбутніх спецоперацій - у цьому сенс заяв свр рф про начебто організацію нападів на представників так званої російської опозиції. Про це йдеться у заяві представника ГУР Андрія Юсова виданню The Insider, що також позначено у дописі пресслужби ГУР МО України, передає УНН.

Деталі

Заява служби внєшнєй развєдки держави-агресора росії про начебто підготовку України до нападів на представників так званої російської опозиції за кордоном ніщо інше, як примітивна спроба організувати собі бодай якесь алібі для продовження майбутніх спецоперацій спецслужб рф на території третіх країн та країн вільного світу. 

- інформує ГУР України із посиланням на представника ГУР МО України Андрій Юсов.
Image

"Брехня спецслужб рф ― примітивна спроба створити алібі для продовження майбутніх спецоперацій за кордоном" - зазначив в коментарі The Insider Андрій Юсов.

Нагадаємо

російський суд заочно заарештував багаторазового чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова і ще трьох опозиціонерів, звинувативши їх у керівництві терористичним співтовариством, фінансуванні терористичної діяльності та виправданні тероризму.

ГУР підтвердило знищення двох радіолокаційних комплексів "Валдай" у долгопрудному під москвою. Комплекси були призначені для виявлення БПЛА та захисту повітряного простору столиці рф.

У Берліні відбувся масовий марш російської опозиції з вимогами зупинити війну та усунути путіна. На акцію протесту вийшло від 1,5 до 7 тисяч учасників, серед яких були й українці.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
ukrainaУкраїна
berlinБерлін

Звернутися з питань розміщення реклами