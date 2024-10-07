ГУР парализовало работу судебной системы рф на день рождения путина
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР и активисты «ВО Team» взломали государственную систему «Правосудие» рф 7 октября. Атака парализовала работу судов, получены персональные данные пользователей и внутренняя документация.
7 октября 2024 года киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы "ВО Team" "поздравили" диктатора Владимира Путина с днем рождения взломом государственной автоматизированной системы "Правосудие", благодаря которой происходит электронный документооборот во всех российских судах. Об этом УНН сообщили свои источники.
Как сообщают источники в ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.
В результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы. Сейчас россияне сообщают о невозможности подачи исков и просмотра времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя
По информации источников в военной разведке, киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".
Справочно
Система "Правосудие" - это система электронного документооборота в судах рф всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменении судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.
Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии рф4 октября 2024, 07:16 • 14741 просмотр