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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГУР парализовало работу судебной системы рф на день рождения путина

ГУР парализовало работу судебной системы рф на день рождения путина

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:50  •  6152 просмотра

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Киберспециалисты ГУР и активисты «ВО Team» взломали государственную систему «Правосудие» рф 7 октября. Атака парализовала работу судов, получены персональные данные пользователей и внутренняя документация.

7 октября 2024 года киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы "ВО Team"  "поздравили" диктатора Владимира Путина с днем рождения взломом государственной автоматизированной системы "Правосудие", благодаря которой происходит электронный документооборот во всех российских судах. Об этом УНН сообщили свои источники.

Как сообщают источники в ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

В результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы. Сейчас россияне сообщают о невозможности подачи исков и просмотра времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя

- рассказал источник УНН.

По информации источников в военной разведке, киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".

Справочно

Система "Правосудие" - это система электронного документооборота в судах рф всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменении судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии рф4 октября 2024, 07:16 • 14741 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии