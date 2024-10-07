ГУР парализовало работу судебной системы рф на день рождения путина

7 октября 2024 года киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы "ВО Team" "поздравили" диктатора Владимира Путина с днем рождения взломом государственной автоматизированной системы "Правосудие", благодаря которой происходит электронный документооборот во всех российских судах. Об этом УНН сообщили свои источники.

Как сообщают источники в ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

В результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы. Сейчас россияне сообщают о невозможности подачи исков и просмотра времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя - рассказал источник УНН.

По информации источников в военной разведке, киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".

Справочно

Система "Правосудие" - это система электронного документооборота в судах рф всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменении судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

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