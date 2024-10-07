ГУР паралізувало роботу судової системи рф на день народження путіна
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР та активісти "ВО Team" зламали державну систему "Правосудие" рф 7 жовтня. Атака паралізувала роботу судів, отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію.
7 жовтня 2024 року кіберфахівці ГУР спільно з активістами групи "ВО Team" "привітали" диктатора володимира путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи "Правосудие", завдяки якій відбувається електронний документообіг у всіх російських судах. Про це УНН повідомили свої джерела.
Як повідомляють джерела в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.
Внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу
За інформацією джерел у воєнній розвідці, кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки, а також через "дірки" в розпіарених російських системах кібербезпеки від "Лабораторї Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК".
Довідково
Система "Правосудие" - це система електронного документообігу в судах рф усіх юрисдикцій та рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників армії рф04.10.24, 10:16 • 15620 переглядiв