ГУР обнародовало списки из более 140 наемников из Сирии, завербованных рф на войну против Украины

Главное управление разведки МО Украины обнародовало список наемников из Сирии, завербованных москвой на войну против Украины, передает УНН.

Детали

Главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало списки сирийских наемников, которых россия завербовала на войну против Украины, в списке 141 человек, в частности:

1. Ашафар Мазид, 1983 г.р;

2. Самих Зияд, 2000 г.р;

3. Амер Муршид Касем, 1982 г.р;

4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 г.р;

5. Халед Малик, 1992 г.р;

6. Лиман Муршид Хасан, 1989 г.р;

7. Насиб Муршид Акрам¸1986 г.р.;

8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 г.р;

9. Тагер Халифа, 1977 г.р;

10. Салех Аль-Дариб Али, 1994 г.р;

11. Зейд Ганим Саид, 1976 г.р;

12. Гаим Юсеф, 1987 г.р;

13. Алакад Абдулгани, 1975 г.р.;

14. Талал Ганим Салман, 1974 г.р;

15. Мусир Ганим Джамал, 1979 г.р.;

16. Хасан Саид, 1980 г.р;

17. Маджди Сакр Зияд, 1997 г.р;

18. Нисар Ганим Хасан, 1980 г.р;

19. Гассан Хасан, 1979 г.р;

20. Васиф Салама, 1978 г.р;

21. Тарек Шарк Аддин Салам Джигад, 1992 г.р.;

22. Терек Аль-Шахаф, 1991 г.р;

23. Рами Зейд, 1980 г.р;

24. Раид Камал, 1979 г.р;

25. Аббас Валид, 1998 г.р;

26. Васим Ракаа, 1991 г.р;

27. Хусам Азам Салам, 1978 г.р;

28. Аль-Кафири Ибрагим, 1984 г.р.;

29. Сабр Сааду, 1990 г.р;

30. Висам Шагин Абдулькарим, 1983 г.р.;

Как известно, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а обучение происходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома "Kuweires".

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