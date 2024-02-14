ГУР оприлюднило списки із понад 140 найманців із Сирії, завербованих рф на війну проти України

Головне управління розвідки МО України оприлюднило список найманців із Сирії, завербованих москвою на війну проти України, передає УНН.

Деталі

Головне управління розвідки міністерства оборони України опублікувало списки сирійських найманців, яких росія завербувала на війну проти України, у списку 141 особа, зокрема:

1. Ашафар Мазід, 1983 р.н.;

2. Саміх Зіяд, 2000 р.н.;

3. Амер Муршид Касем, 1982 р.н.;

4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 р.н.;

5. Халед Малік, 1992 р.н.;

6. Ліман Муршид Хасан, 1989 р.н.;

7. Насіб Муршид Акрам¸1986 р.н.;

8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 р.н.;

9. Тагер Халіфа, 1977 р.н.;

10. Салех Аль-Даріб Алі, 1994 р.н;

11. Зейд Ганім Саід, 1976 р.н.;

12. Гаім Юсеф, 1987 р.н.;

13. Алакад Абдулгані, 1975 р.н.;

14. Талал Ганім Салман, 1974 р.н.;

15. Мусір Ганім Джамал, 1979 р.н.;

16. Хасан Саід, 1980 р.н.;

17. Маджді Сакр Зіяд, 1997 р.н.;

18. Нісар Ганім Хасан, 1980 р.н.;

19. Гассан Хасан, 1979 р.н.;

20. Васіф Салама, 1978 р.н.;

21. Тарек Шарк Аддін Салам Джигад, 1992 р.н.;

22. Терек Аль-Шахаф, 1991 р.н.;

23. Рамі Зейд, 1980 р.н.;

24. Раід Камал, 1979 р.н.;

25. Аббас Валід, 1998 р.н.;

26. Васім Ракаа, 1991 р.н.;

27. Хусам Азам Салам, 1978 р.н.;

28. Аль-Кафірі Ібрагім, 1984 р.н.;

29. Сабр Сааду, 1990 р.н.;

30. Вісам Шагін Абдулькарім, 1983 р.н.;

Як відомо, росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому "Kuweires".

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