ГУР Минобороны Украины: более 50 оккупантов уничтожены в Гостомеле за последние двое суток

Детали

С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления.

Украинские военные захватили многочисленные трофеи. Среди них: оружие, военная техника, штабные и личные документы.

Захваченное у врага пригодное к использованию оружие передано местным группам сопротивления.

Следует отметить, что в уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книжек.

Город Гостомель находится под контролем украинских войск.

Напомним

Гостомель один из стратегических пригородов Киева. Бои за контроль над ним ведутся с начала российской агрессии. Здесь находится аэродром, над которым оккупанты стремятся взять контроль с целью высадки десанта и грузов.