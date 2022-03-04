ГУР Минобороны Украины: более 50 оккупантов уничтожены в Гостомеле за последние двое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В боях за Гостомель уничтожено по меньшей мере 50 оккупантов из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск). Об этом УНН информирует со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
Детали
С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления.
Украинские военные захватили многочисленные трофеи. Среди них: оружие, военная техника, штабные и личные документы.
Захваченное у врага пригодное к использованию оружие передано местным группам сопротивления.
Следует отметить, что в уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книжек.
Город Гостомель находится под контролем украинских войск.
Напомним
Гостомель один из стратегических пригородов Киева. Бои за контроль над ним ведутся с начала российской агрессии. Здесь находится аэродром, над которым оккупанты стремятся взять контроль с целью высадки десанта и грузов.