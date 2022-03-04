ГУР Міноборони України: понад 50 окупантів знищено в Гостомелі за останні дві доби
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-шої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ). Про це УНН інформує з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.
Деталі
З українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, 3-ого окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.
Українські військові захопили численні трофеї. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи.
Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву.
Слід відзначити, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.
Місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ.
Нагадаємо
Гостомель одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.