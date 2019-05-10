Группа Guns N 'Roses подала в суд на пивоварню за незаконное использование названия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Музыкальная хард-рок группа Guns N 'Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues из штата Колорадо за неправомерное использование их названия. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, местные пивовары производили и продавали эль под названием Guns 'N' Ros (с ударением на последний слог), информирует УНН.
В иске группы, который был подан в федеральный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), говорят, что хозяева пивоварни “намеренно отказались от собственного авторитета, престижа и популярности, продавая Guns ’N’ Ros еще с 2018 года”.
По мнению артистов, владельцы Oskar Blues “вводили в заблуждение покупателей, которые ошибочно считали, что сорт эля каким-либо образом связан с группой”. Рок-музыканты требуют возмещения ущерба и компенсации судебных расходов, а также немедленного прекращения распространения продукции. Точная сумма ущерба и расходов в материалах суда не приводится.
Согласно опубликованным данным, Guns N ’Roses решили подать в суд на пивоварню уже после того, как ее хозяева официально отказались от прав на товарный знак Guns’ N ’Ros и от его будущего использования. Они при этом заявили, что продукция с этим названием будет продаваться по март 2020 года. Кроме самого пива, Oskar Blues распространяла футболки, наклейки, значки и банданы с логотипом своего сорта эля.
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Справка УНН: Группа Guns N ’Roses была основана в 1985 году в Лос-Анджелесе. На счету коллектива шесть студийных пластинок, проданных общим тиражом более 100 млн копий по всему миру. Музыканты группы неоднократно становились лауреатами различных премий, в том числе одной из самых престижных в США — American Music Awards.
Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.