Гурт Guns N 'Roses подав в суд на пивоварню через незаконне використання назви

У позові групи, який був поданий до федерального суду Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія), кажуть, що господарі пивоварні "навмисно відмовилися від власного авторитету, престижу і популярності, продаючи Guns 'N' Ros ще з 2018 року".

На думку артистів, власники Oskar Blues "вводили в оману покупців, які помилково вважали, що сорт елю будь-яким чином пов'язаний з групою". Рок-музиканти вимагають відшкодування збитку і компенсації судових витрат, а також негайного припинення поширення продукції. Точна сума збитку і витрат в матеріалах суду не наводиться.

Згідно з опублікованими даними, Guns N 'Roses вирішили подати в суд на пивоварню вже після того, як її господарі офіційно відмовилися від прав на товарний знак Guns' N 'Ros і від його майбутнього використання. Вони при цьому заявили, що продукція з цією назвою буде продаватися до березня 2020 року. Крім самого пива, Oskar Blues поширювала футболки, наліпки, значки і бандани з логотипом свого сорту елю.

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Довідка УНН: Гурт Guns N 'Roses була заснована в 1985 році в Лос-Анджелесі. На рахунку колективу шість студійних пластинок, проданих загальним накладом понад 100 млн копій по всьому світу. Музиканти групи неодноразово ставали лауреатами різноманітних премій, в тому числі однією з найпрестижніших в США - American Music Awards.

Нагадаємо, британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років.