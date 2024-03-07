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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гуманитарные грузы имеют возможность проезда через блокадные пути на границе - Демченко

Гуманитарные грузы имеют возможность проезда через блокадные пути на границе - Демченко

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 09:15  •  13984 просмотра

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Польские фермеры блокируют дороги на пограничных пунктах пропуска, но гуманитарные и важные грузы все еще могут проехать в Украину.

Гуманитарные и другие важные грузы прибывают на территорию Украины. Они имеют возможность проезда через блокадные места на автодорогах, где находятся польские фермеры. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов, преград по ту сторону границы не делают, поэтому эти транспортные средства свободно пересекают границу в обоих направлениях. По гуманитарным грузам и другим важным грузам для Украины: мы видим по нашим пунктам пропуска, что такие грузы прибывают на территорию Украины, то есть они все же имеют возможность проезда через эти блокадные места на автодорогах, где находятся польские фермеры

- рассказал Демченко.

Однако он отметил, что ему сложно дать оценку тому, удается ли там беспрепятственно проследовать через эти места, где происходят боковки.

"Но надеюсь, что польские фермеры не чинят препятствий для проезда этих грузов", - сказал Демченко.

Дополнение

Польские фермеры с начала февраля блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. Протестующие выступают против политики ЕС "Зеленое соглашение" и либерализации торговли с Украиной. Польские фермеры выражают недовольство влиянием импорта дешевых продуктов питания из Украины.

В очередях на шести пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами находится почти 2,3  тыс. грузовиков. Достаточно сложная ситуация в направлении ПП "Шегини".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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