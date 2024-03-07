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Гуманітарні вантажі мають можливість проїзду через блокадні шляхи на кордоні - Демченко

Київ • УНН

 • 31498 перегляди

Польські фермери блокують дороги на прикордонних пунктах пропуску, але гуманітарні та важливі вантажі все ще можуть проїхати в Україну.

Гуманітарні вантажі мають можливість проїзду через блокадні шляхи на кордоні - Демченко

Гуманітарні та інші важливі вантажі прибувають на територію України. Вони мають можливість проїзду через блокадні місця на автошляхах, де перебувають польські фермери. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів, перепон по той бік кордону не чинять, тому ці транспортні засоби вільно перетинають кордон в обох напрямках. По гуманітарних вантажах та інших важливих вантажах для України: ми бачимо по наших пунктах пропуску, що такі вантажі прибувають на територію України, тобто вони все ж мають можливість проїзду через ці блокадні місця на автошляхах, де знаходяться польські фермери

- розповів Демченко.

Проте він зазначив, що йому складно дати оцінку тому, чи там вдається безперешкодно прослідувати через ці місця, де відбуваються бокування.

"Але сподіваюся, що польські фермери не чинять перешкод для проїзду цих вантажів", - сказав Демченко.

Доповнення

Польські фермери з початку лютого блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Протестувальники виступають проти політики ЄС "Зелена угода" та лібералізації торгівлі з Україною. Польські фермери висловлюють невдоволення впливом імпорту дешевих продуктів харчування з України.

У чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів перебуває майже 2,3  тис. вантажівок. Досить складна ситуація у напрямку ПП "Шегині".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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