Гуманітарні вантажі мають можливість проїзду через блокадні шляхи на кордоні - Демченко

Гуманітарні та інші важливі вантажі прибувають на територію України. Вони мають можливість проїзду через блокадні місця на автошляхах, де перебувають польські фермери. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів, перепон по той бік кордону не чинять, тому ці транспортні засоби вільно перетинають кордон в обох напрямках. По гуманітарних вантажах та інших важливих вантажах для України: ми бачимо по наших пунктах пропуску, що такі вантажі прибувають на територію України, тобто вони все ж мають можливість проїзду через ці блокадні місця на автошляхах, де знаходяться польські фермери