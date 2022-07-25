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Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали за пределами города – секретарь горсовета

Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали за пределами города – секретарь горсовета

Киев • УНН

 • 422075 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Запорожье были слышны громкие звуки, но "прилеты" в городе не зафиксированы. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.

Цитата 

"В Запорожье все спокойно, "прилеты" не зафиксированы. Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали за пределами города", - отметил он.

Напомним 

Российские оккупанты продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сейчас известно о 415 случаях похищений людей.

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