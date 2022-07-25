Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали за пределами города – секретарь горсовета

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"В Запорожье все спокойно, "прилеты" не зафиксированы. Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали за пределами города", - отметил он.

Напомним

Российские оккупанты продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сейчас известно о 415 случаях похищений людей.