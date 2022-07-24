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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Запоріжжі російські загарбники викрали понад 400 людей - ОВА

На Запоріжжі російські загарбники викрали понад 400 людей - ОВА

Київ • УНН

 • 137983 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Російські окупанти продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Наразі відомо про 415 випадків викрадень людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що наразі понад 170 осіб перебувають у заручниках.

Водночас з цим, Старух додав, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби.

Тих, кого окупанти забирають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп, значно більше.

Нагадаємо 

Російські загарбники викрали та тримають в полоні родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини Сергія Барчука.

Українські Національні Новини

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