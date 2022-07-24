В Запорожье российские захватчики похитили более 400 человек - ОВА

Детали

Он отметил, что в настоящее время более 170 человек находятся в заложниках.

В то же время Старух добавил, что похищенным считается тот человек, который находится в плену более трех суток.

Тех, кого оккупанты забирают на 1-2 дня с целью получить деньги на выкуп, гораздо больше.

Напомним

Российские захватчики похитили и держат в плену семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонщины Сергея Барчука.