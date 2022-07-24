В Запорожье российские захватчики похитили более 400 человек - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях Запорожской области. Пока известно о 415 случаях похищений людей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Детали

Он отметил, что в настоящее время более 170 человек находятся в заложниках.

В то же время Старух добавил, что похищенным считается тот человек, который находится в плену более трех суток.

Тех, кого оккупанты забирают на 1-2 дня с целью получить деньги на выкуп, гораздо больше.

Напомним 

Российские захватчики похитили и держат в плену семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонщины Сергея Барчука.

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