В Запорожье российские захватчики похитили более 400 человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях Запорожской области. Пока известно о 415 случаях похищений людей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
Детали
Он отметил, что в настоящее время более 170 человек находятся в заложниках.
В то же время Старух добавил, что похищенным считается тот человек, который находится в плену более трех суток.
Тех, кого оккупанты забирают на 1-2 дня с целью получить деньги на выкуп, гораздо больше.
Напомним
Российские захватчики похитили и держат в плену семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонщины Сергея Барчука.