Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали за межами міста - секретар міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Запоріжжі було чутно гучні звуки, але "прильотів" у місті не зафіксовано. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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"У Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано. Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали за межами міста", - зазначив він.
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Російські окупанти продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Наразі відомо про 415 випадків викрадень людей.