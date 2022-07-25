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Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали за межами міста - секретар міськради

Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали за межами міста - секретар міськради

Київ • УНН

 • 422076 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У Запоріжжі було чутно гучні звуки, але "прильотів" у місті не зафіксовано. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.

Цитата 

"У Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано. Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали за межами міста", - зазначив він.

Нагадаємо 

Російські окупанти продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Наразі відомо про 415 випадків викрадень людей.

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