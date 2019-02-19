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Гуайдо заявил, что обращался в РФ и Китай и намерен с ними сотрудничать

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что правительства России и Китая получили от него послание, а также подчеркнул важность отношения с этими странами для будущего Венесуэлы. Об этом он сообщил в понедельник в интервью телеканалу Euronews, передает УНН.

“Они получили послание”, — ответил Гуайдо на вопрос о том, обращался ли он к лидерам России и Китая.

“Мы хотим говорить со всеми. В Россие и Китае являются капитальные вложения в нефтяную промышленность Венесуэлы, а также некоторые планы строительства, которые правительство Китая осуществляет через свой банк развития”, — пояснил он и подчеркнул, что сотрудничество этих государств с Венесуэлой при нынешнем президенте Николаса Мадуро несет убытки из-за положения в стране.

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В частности, по словам Гуайдо, почти 90% строительства, финансируемого Китаем, “парализована”, а ежедневная добыча нефти упала с 3,5 млн баррелей до 1 млн.

“Хорошо для России, что страна, которая является ее деловым партнером, переходит с 3,5 млнна 1 млн баррелей? Я считаю, что ответ очевиден. Хорошо ли для Китая, что 90% того, что они инвестировали в строительные работы в Венесуэле, парализовано? Я думаю, что ответ очевиден”, — отметил лидер венесуэльской оппозиции.

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“При Мадуро людям нечего есть, нет демократии, если не будет доверия — не будет и кредитов для перезапуска экономики”, — заключил он.

Гуайдо также подчеркнул важность отношений с Россией и Китаем в числе других партнеров Венесуэлы.

“Мы живем в глобальном мире — наш главный нефтяной партнер — США, затем Индия, затем Россия и Китай, с которыми у нас заключены несколько соглашений. Так что эти отношения важны для будущего моей страны и любой страны”, — отметил он.

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Как сообщал УНН, в России засомневались в продолжении режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Кремль официально поддержал после начала революции в стране.

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