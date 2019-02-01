США застерегли Росію та інші країни від вивозу венесуельського золота

“У Венесуелі спостерігаються спроби в останню хвилину розікрасти активи, що належать країні”, — заявив високопоставлений чиновник вашингтонської адміністрації, на якого посилається агентство Reuters. У ситуації, що склалася він закликав Росію та інші країни не здійснювати угод з президентом Ніколасом Мадуро по нафті і золоту.

Чиновник також вказав, що Мадуро чекають наслідки через “неприпустимі” спроби залякування Хуана Гуайдо, якого у Вашингтоні визнають тимчасовим президентом Венесуели.

Нагадуємо, що агентство Reuters між тим повідомило ввечері 31 січня про те, що близько 15 тонн золота уряд Мадуро вирішило продати владі ОАЕ. Воно вказувало, що передача злитків почалася ще в кінці минулого року, коли частина запасів була відправлена в Туреччину. При цьому в ОАЕ поки не коментували ці повідомлення.