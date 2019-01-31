Венесуела готується продати 15 тонн золота в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Центральний банк Венесуели має намір в найближчі дні надіслати 15 тонн золота в Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), щоб продати його для поповнення запасів іноземної валюти. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на офіційне джерело, передає УНН.
За його даними, Венесуела вже продала 3 тонни золота зі своїх резервів 26 січня. У минулому році Венесуела продала в Туреччині і ОАЕ неочищене золото на суму в 900 млн доларів, заявило джерело агентства.
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в середу застеріг бізнесменів від укладення угод на золото, нафту та інші товари з Венесуели.
Як раніше повідомляв УНН, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро скористатися запропонованою амністією, яку може оголосити Хуан Гуайдо, що проголосив себе главою країни, і як можна швидше “рухатися далі”.