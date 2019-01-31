Венесуэла готовится продать 15 тон золота в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Центральный банк Венесуэлы намерен в ближайшие дни направить 15 тон золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный источник, передает УНН.
По его данным, Венесуэла уже продала 3 тоны золота из своих резервов 26 января. В прошлом году Венесуэла продала в Турции и ОАЭ неочищенное золото на сумму в 900 млн долларов, заявил источник агентства.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду предостерег бизнесменов от заключения сделок на золото, нефть и другие товары из Венесуэлы.
Как ранее сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой страны, и как можно быстрее “двигаться дальше”.