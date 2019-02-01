США предостерегли Россию и другие страны от вывоза венесуэльского золота
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. США заявили о недопустимости разграбления Венесуэлы и призвали Россию и другие страны не участвовать в сделках по приобретению у Каракаса золота и нефти, передает УНН со ссылкой на материал агентства Reuters.
“В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие страны активы”, — заявил высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации, на которого ссылается агентство Reuters. В сложившейся ситуации он призвал Россию и другие страны не совершать сделок с президентом Николасом Мадуро по нефти и золоту.
Чиновник также указал, что Мадуро ждут последствия из-за “недопустимых” попыток запугивания Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне признают временным президентом Венесуэлы.
Напоминаем, что агентство Reuters между тем сообщило вечером 31 января о том, что порядка 15 тонн золота правительство Мадуро решило продать властям ОАЭ. Оно указывало, что передача слитков началась еще в конце прошлого года, когда часть запасов была отправлена в Турцию. При этом в ОАЭ пока не комментировали эти сообщения.