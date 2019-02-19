Гуайдо заявив, що звертався до РФ та Китаю та має намір з ними співпрацювати

“Вони отримали послання”, — відповів Гуайдо на питання про те, чи звертався він до лідерів Росії та Китаю.

“Ми хочемо говорити з усіма. У Росії та Китаю є капітальні вкладення в нафтову промисловість Венесуели, а також деякі плани будівництва, які уряд Китаю здійснює через свій банк розвитку”, — пояснив він і підкреслив, що співпраця цих держав з Венесуелою при нинішньому президенті Ніколаса Мадуро зазнає збитків через положення в країні.

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Зокрема, за словами Гуайдо, майже 90% будівництва, що фінансується Китаєм, “паралізовано”, а щоденний видобуток нафти впав з 3,5 млн барелів до 1 млн.

“Чи добре для Росії, що країна, яка є її діловим партнером, переходить з 3,5 млн на 1 млн барелів? Я вважаю, що відповідь очевидна. Чи добре для Китаю, що 90% того, що він інвестував в будівельні роботи в Венесуелі, паралізовано? Я думаю, що відповідь очевидна”, — зазначив лідер венесуельської опозиції.

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“При Мадуро людям нічого їсти, немає демократії, якщо не буде довіри і не буде кредитів для перезапуску економіки”, — уклав він.

Гуайдо також підкреслив важливість відносин з Росією і Китаєм в числі інших партнерів Венесуели.

“Ми живемо в глобальному світі — наш головний нафтовий партнер — США, потім Індія, потім Росія і Китай, з якими у нас укладено кілька угод. Так що ці відносини важливі для майбутнього моєї країни і будь-якої країни”, — зазначив він.

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Як повідомляв УНН, у Росії засумнівалися в продовжені режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Кремль офіційно підтримав після початку революції в країні.