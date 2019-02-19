Гуайдо заявив, що звертався до РФ та Китаю та має намір з ними співпрацювати

ukru
22 березня, 17:51 • 111370 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 177898 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 151109 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 150065 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 138760 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 122997 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 167026 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 172330 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 158172 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 282955 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.7 м/с
41 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 122239 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 118708 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 120153 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 102990 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 71783 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 201135 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 282994 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 241671 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 222796 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 186793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 97739 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 93075 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 101817 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 88180 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 104399 перегляди
Актуальне
Гуайдо заявив, що звертався до РФ та Китаю та має намір з ними співпрацювати

Гуайдо заявив, що звертався до РФ та Китаю та має намір з ними співпрацювати

Київ • УНН

 • 8496 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що уряду Росії і Китаю отримали від нього послання, а також наголосив на важливості відносини з цими країнами для майбутнього Венесуели. Про це він повідомив у понеділок в інтерв’ю телеканалу Euronews, передає УНН.

“Вони отримали послання”, — відповів Гуайдо на питання про те, чи звертався він до лідерів Росії та Китаю.

“Ми хочемо говорити з усіма. У Росії та Китаю є капітальні вкладення в нафтову промисловість Венесуели, а також деякі плани будівництва, які уряд Китаю здійснює через свій банк розвитку”, — пояснив він і підкреслив, що співпраця цих держав з Венесуелою при нинішньому президенті Ніколаса Мадуро зазнає збитків через положення в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кремль заперечує відправку російських найманців до Венесуели

Зокрема, за словами Гуайдо, майже 90% будівництва, що фінансується Китаєм, “паралізовано”, а щоденний видобуток нафти впав з 3,5 млн барелів до 1 млн.

“Чи добре для Росії, що країна, яка є її діловим партнером, переходить з 3,5 млн на 1 млн барелів? Я вважаю, що відповідь очевидна. Чи добре для Китаю, що 90% того, що він інвестував в будівельні роботи в Венесуелі, паралізовано? Я думаю, що відповідь очевидна”, — зазначив лідер венесуельської опозиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На думку Гуайдо зміна влади в Венесуелі піде на користь і інтересам РФ

“При Мадуро людям нічого їсти, немає демократії, якщо не буде довіри і не буде кредитів для перезапуску економіки”, — уклав він.

Гуайдо також підкреслив важливість відносин з Росією і Китаєм в числі інших партнерів Венесуели.

“Ми живемо в глобальному світі — наш головний нафтовий партнер — США, потім Індія, потім Росія і Китай, з якими у нас укладено кілька угод. Так що ці відносини важливі для майбутнього моєї країни і будь-якої країни”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США застерегли Росію та інші країни від вивозу венесуельського золота

Як повідомляв УНН, у Росії засумнівалися в продовжені режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Кремль офіційно підтримав після початку революції в країні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини СвітуНовини з соцмереж

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40