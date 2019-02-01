На думку Гуайдо зміна влади в Венесуелі піде на користь і інтересам РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Зміна уряду в Венесуелі піде на користь двом найбільшим іноземним кредиторам цієї країни — Китаю і Росії. Таку думку висловив в оприлюдненому в четвер інтерв’ю агентству Reuters лідер опозиції Боліваріанської Республіки Хуан Гуайдо, передає УНН.

“Росію і Китай найбільше влаштовує стабільність в (південноамериканській) країні і зміна уряду”, — сказав політик. Він додав, що направив послання до Росії і Китаю, і зазначив, що Венесуела в разі зміни влади буде “відповідально” ставитися до своїх боргових зобов’язань.

23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. У той же день тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав, ряд інших країн. Мадуро назвав інцидент спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

Як повідомляв УНН, Італія не стане визнавати Гуайдо президентом Венесуели.

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