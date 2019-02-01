По мнению Гуайдо смена власти в Венесуэле пойдет на пользу и интересам РФ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78874 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101771 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136505 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134820 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131826 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126184 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163809 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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По мнению Гуайдо смена власти в Венесуэле пойдет на пользу и интересам РФ

По мнению Гуайдо смена власти в Венесуэле пойдет на пользу и интересам РФ

Киев  •  УНН

 • 11265 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Смена правительства в Венесуэле пойдет на пользу двум крупнейшим иностранным кредиторам этой страны — Китаю и России. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо, передает УНН.

“Россию и Китай больше всего устраивает стабильность в (южноамериканской) стране и смена правительства”, — сказал политик. Он добавил, что направил послания в Россию и Китай, и отметил, что Венесуэла в случае смены власти будет “ответственно” относиться к своим долговым обязательствам.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других cтран. Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Как сообщал УНН, Италия не станет признавать Гуайдо президентом Венесуэлы.

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