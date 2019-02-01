По мнению Гуайдо смена власти в Венесуэле пойдет на пользу и интересам РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Смена правительства в Венесуэле пойдет на пользу двум крупнейшим иностранным кредиторам этой страны — Китаю и России. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо, передает УНН.
“Россию и Китай больше всего устраивает стабильность в (южноамериканской) стране и смена правительства”, — сказал политик. Он добавил, что направил послания в Россию и Китай, и отметил, что Венесуэла в случае смены власти будет “ответственно” относиться к своим долговым обязательствам.
23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других cтран. Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Как сообщал УНН, Италия не станет признавать Гуайдо президентом Венесуэлы.