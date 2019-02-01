Італія не стане визнавати Гуайдо президентом Венесуели

“Італія не визнає Гуайдо, тому що ми категорично проти того, щоб якась країна за підтримки третіх країн визначала внутрішню політику іншої країни. Це називається принципом невтручання, і він підтримується ООН”, — сказав заступник міністра, який представляє в італійському уряді “Рух “5 зірок”. Він також пояснив, що головне завдання зараз — уникнути війни і повторення “лівійського сценарію”, коли був повалений Муаммар Каддафі.“Зараз всі визнають помилки, зроблені в Лівії, не можна, щоб це повторилося в Венесуелі”, — сказав Ді Стефано, коментуючи резолюцію Європарламенту.

У четвер Європарламент (ЄП) ухвалив резолюцію щодо Венесуели, яка визнає лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни і закликає до цього країни-члени Євросоюзу. Представники правлячого італійського “Руху “5 зірок” висловилися проти, тоді як депутати від коаліційної “Ліги” утрималися. Глави МЗС ЄС на зустрічі в Бухаресті в четвер не прийняли спільного рішення про визнання Гуайдо тимчасовим президентом, вказавши, однак, що цей крок має право зробити кожна з 28 країн ЄС окремо.

Нагадуємо, Болтон побажав Мадуро життя на хорошому пляжі далеко від Венесуели.