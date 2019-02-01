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Італія не стане визнавати Гуайдо президентом Венесуели

Італія не стане визнавати Гуайдо президентом Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Італія не визнає Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента Венесуели, тому що вважає неможливим зовнішнє втручання у внутрішні справи іншої країни. Про це заявив у четвер увечері в інтерв’ю католицькому каналу TV2000 заступник міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано, повідомляє УНН з посиланням на цитати інтерв’ю у виданні Il Giornale.

“Італія не визнає Гуайдо, тому що ми категорично проти того, щоб якась країна за підтримки третіх країн визначала внутрішню політику іншої країни. Це називається принципом невтручання, і він підтримується ООН”, — сказав заступник міністра, який представляє в італійському уряді “Рух “5 зірок”. Він також пояснив, що головне завдання зараз — уникнути війни і повторення “лівійського сценарію”, коли був повалений Муаммар Каддафі.“Зараз всі визнають помилки, зроблені в Лівії, не можна, щоб це повторилося в Венесуелі”, — сказав Ді Стефано, коментуючи резолюцію Європарламенту.

У четвер Європарламент (ЄП) ухвалив резолюцію щодо Венесуели, яка визнає лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни і закликає до цього країни-члени Євросоюзу. Представники правлячого італійського “Руху “5 зірок” висловилися проти, тоді як депутати від коаліційної “Ліги” утрималися. Глави МЗС ЄС на зустрічі в Бухаресті в четвер не прийняли спільного рішення про визнання Гуайдо тимчасовим президентом, вказавши, однак, що цей крок має право зробити кожна з 28 країн ЄС окремо.

Нагадуємо, Болтон побажав Мадуро життя на хорошому пляжі далеко від Венесуели.

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