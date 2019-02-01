Италия не станет признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

“Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства, и он поддерживается ООН”, — сказал замминистра, представляющий в итальянском правительстве “Движение “5 звезд”. Он также пояснил, что главная задача сейчас — избежать войны и повторения “ливийского сценария”, когда был свергнут Муаммар Каддафи. “Сейчас все признают ошибки, сделанные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле”, — сказал Ди Стефано, комментируя резолюцию Европарламента.

В четверг Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны и призывает к этому страны-члены Евросоюза. Представители правящего итальянского “Движения “5 звезд” высказались против, тогда как депутаты от коалиционной “Лиги” воздержались. Главы МИД ЕС на встрече в Бухаресте в четверг не приняли общего решения о признании Гуайдо временным президентом, указав, однако, что этот шаг имеет право сделать каждая из 28 стран ЕС в отдельности.

Напоминаем, Болтон пожелал Мадуро жизни на хорошем пляже вдали от Венесуэлы.