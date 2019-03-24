Гуайдо: уверен в быстрой смене власти в Венесуэле

“Они (представители исполнительной власти во главе с Мадуро) в изоляции, в одиночестве, слабеют с каждым днем, — сказал политик. — Дипломатическое и финансовое давление сработало”. По мнению Гуайдо, венесуэльцы ненавидят действующее правительство республики. Ранее лидер оппозиции заявлял, что его сторонники продолжат выходить на манифестации, пока Мадуро не покинет свой пост.

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС, а также Украина. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Как сообщал УНН, несколько регионов Венесуэлы оказались обесточены из-за очередной аварии.