Гуайдо: впевнений у швидкій зміні влади у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Уряд президента Ніколаса Мадуро виявився в ізоляції і скоро припинить свою роботу. З таким твердженням виступив у оприлюдненому в суботу інтерв’ю агентству Reuters лідер опозиції Боліваріанської Республіки Хуан Гуайдо, повідомляє УНН.
“Вони (представники виконавчої влади на чолі з Мадуро) в ізоляції, на самоті, слабшають з кожним днем, — сказав політик. — Дипломатичний і фінансовий тиск спрацював”. На думку Гуайдо, венесуельці ненавидять чинний уряд республіки. Раніше лідер опозиції заявляв, що його прихильники продовжать виходити на маніфестації, поки Мадуро не покине свій пост.
Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС, а також Україна. Мадуро назвав подію спробою перевороту. На його підтримку висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.
Як повідомляв УНН, декілька регіонів Венесуели виявилися знеструмлені через чергову аварію.