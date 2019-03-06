Гуайдо: хотел бы, чтобы позиция Испании по Венесуэле была более жесткой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступил за более жесткую позицию властей Испании относительно кризиса в южноамериканской республике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью политика испанскому изданию El Mundo.
Мадрид неоднократно заявлял, что не поддерживает иностранное военное вмешательство в Венесуэлу, и призывал к урегулированию ситуации путем выборов. “Я прекрасно понимаю позицию испанского правительства”, — заверил Гуайдо. “Но, конечно, нам всегда хотелось бы, чтобы испанская позиция была более жесткой”, — отметил он.
Комментируя свое возвращение в Венесуэлу 4 марта, лидер оппозиции отметил: “Мне угрожали тюрьмой”. “То, что они (власти страны) не воплотили свою угрозу, оставляет их в позиции очевидной слабости”, — утверждал он.
Напоминаем, министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель предупредил, что Испания не поддержит военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле со стороны иностранных государств. Об этом он заявил журналистам в Египте перед открытием саммита Лиги арабских государств и Европейского Союза.