Гуайдо: хотів би, щоб позиція Іспанії по Венесуелі була більш жорсткою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо виступив за більш жорстку позицію влади Іспанії щодо кризи в південноамериканській республіці. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю політика іспанському виданню El Mundo.
Мадрид неодноразово заявляв, що не підтримує іноземне військове втручання в Венесуелу, і закликав до врегулювання ситуації шляхом виборів. “Я прекрасно розумію позицію іспанського уряду”, — запевнив Гуайдо. “Але, звичайно, нам завжди хотілося б, щоб іспанська позиція була більш жорсткою”, — зазначив він.
Коментуючи своє повернення до Венесуели 4 березня, лідер опозиції зазначив: “Мені погрожували в’язницею”. “Те, що вони (влада країни) не втілили свою погрозу, залишає їх у позиції очевидної слабкості”, — стверджував він.
Нагадуємо, міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель попередив, що Іспанія не буде підтримувати військове втручання в ситуацію в Венесуелі з боку іноземних держав. Про це він заявив журналістам в Єгипті перед відкриттям саміту Ліги арабських держав і Європейського Союзу.