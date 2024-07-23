Смертельное ДТП произошло на территории одного из предприятий города Измаил в Одесской области, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня, 23 июля, в 6 часов.

Полицейские предварительно установили, что 34-летний житель Киевской области, двигаясь задним ходом на грузовом автомобиле «DAF», совершил наезд на 56-летнего работника предприятия, который пересекал проезжую часть.

От полученных травм пешеход погиб на месте.

Водителя грузовика проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Сведения о событии следователи внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

В рамках производства, как указано, полицейские поместили транспортное средство на штрафплощадку и назначили ряд судебных экспертиз.

Следствие продолжается, устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

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