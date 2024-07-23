На территории предприятия в Измаиле грузовик DAF, двигаясь задним ходом, сбил 56-летнего работника. Мужчина погиб на месте, водитель был трезв, полиция расследует дело по ст. 286 УК Украины.
Смертельное ДТП произошло на территории одного из предприятий города Измаил в Одесской области, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня, 23 июля, в 6 часов.
Полицейские предварительно установили, что 34-летний житель Киевской области, двигаясь задним ходом на грузовом автомобиле «DAF», совершил наезд на 56-летнего работника предприятия, который пересекал проезжую часть.
От полученных травм пешеход погиб на месте.
Водителя грузовика проверили на состояние опьянения, он был трезв.
Сведения о событии следователи внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.
В рамках производства, как указано, полицейские поместили транспортное средство на штрафплощадку и назначили ряд судебных экспертиз.
Следствие продолжается, устанавливаются полные обстоятельства происшествия.
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