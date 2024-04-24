Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет

Правительство Грузии увеличило до трех лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №255 "Об утверждении списка стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы", от 5 июня 2015 г. Согласно поправке, гражданам Украины разрешен въезд в Грузию без визы и пребывание в стране в течение полных трех лет.

Ранее этот срок был ограничен одним годом, в феврале 2023 года продлен до двух.

Остальной список стран, для которых действует право безвизового пребывания в течение года, в том числе россии, остался без изменений.

По информации Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, по состоянию на октябрь 2023 года в Грузии было около 27 тысяч граждан Украины.

Напомним

Как ранее писал УНН, премьер-министр Грузии утверждает, что противоречивый закон об "иностранных агентах" направлен на предотвращение "украинизации" и защиту суверенитета страны, несмотря на критику Запада, что он противоречит нормам ЕС.