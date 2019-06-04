Грузия хочет упростить кораблям НАТО доступ в свои порты

"Грузинская сторона выражает готовность в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям НАТО и стран-членов альянса, находящимся в Черном море", — отмечается в первом годовом докладе премьер-министра Мамуки Бахтадзе, который уже представлен парламенту.

В документе говорится, что Грузия разработала законодательный пакет, который упростит дипломатические разрешения входа в территориальные воды и порты Грузии постояннодействующих морских соединений, а также находящихся в оперативном подчинении кораблей НАТО.

Как сообщал УНН, Зеленский едет в Брюссель задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО.