Грузия хочет упростить кораблям НАТО доступ в свои порты

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 18274 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 39496 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 111417 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107899 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135626 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143722 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129785 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130019 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131230 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153329 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Грузия хочет упростить кораблям НАТО доступ в свои порты

Грузия хочет упростить кораблям НАТО доступ в свои порты

Киев  •  УНН

 • 10927 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Грузинская сторона выражает готовность в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям НАТО и стран-членов альянса, находящимся в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн. 

"Грузинская сторона выражает готовность в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям НАТО и стран-членов альянса, находящимся в Черном море", — отмечается в первом годовом докладе премьер-министра Мамуки Бахтадзе, который уже представлен парламенту.

В документе говорится, что Грузия разработала законодательный пакет, который упростит дипломатические разрешения входа в территориальные воды и порты Грузии постояннодействующих морских соединений, а также находящихся в оперативном подчинении кораблей НАТО.

Как сообщал УНН, Зеленский едет в Брюссель задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО

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