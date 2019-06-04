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Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Грузинська сторона висловлює готовність у рамках своїх можливостей прийняти і надати підтримку кораблям НАТО і країн-членів альянсу, які перебувають в Чорному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.

"Грузинська сторона висловлює готовність у рамках своїх можливостей прийняти і надати підтримку кораблям НАТО і країн-членів альянсу, які перебувають в Чорному морі", - наголошується в першій щорічній доповіді прем'єр-міністра Мамукі Бахтадзе, який вже представлений парламенту.

У документі говориться, що Грузія розробила законодавчий пакет, який спростить дипломатичні дозволи входу в територіальні води і порти Грузії постійно діючих морських з'єднань, а також знаходяться в оперативному підпорядкуванні кораблів НАТО.

Як повідомляв УНН, Зеленський їде в Брюссель задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО .

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